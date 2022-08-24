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Происшествия24 августа 2022 11:41

В Ростове генерального директора водоканала отправили под домашний арест

Управленца задержали до 16 октября 2022 года включительно
Ангелина СКИБА
Меру пресечения вынесли в Ленинском районном суде Ростова

Меру пресечения вынесли в Ленинском районном суде Ростова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генерального директора АО «Водоканал Ростов-на-Дону» отправили под домашний арест. Об этом днем 24 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Ленинским районным судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 25 суток, то есть до 16 октября 2022 года включительно. Подозреваемый пробудет под стражей по месту своего проживания, - рассказали в инстанции.

По данным следствия, управленец наряду с работой в водоканале также обладал полномочиями в отношении общества с ограниченной ответственностью. В этой организации не требовалась дополнительная охрана, но топ-менеджер «договорился с неустановленными лицами» и заключил договоры с частной охраной. Это привело к необоснованным тратам и нанесло ущерб ООО. По мнению следователей, руководитель совершил нарушение в период с 16 декабря 2021 года по 20 января 2022 года.

Добавим, на прошлой неделе - в середине августа 2022 года - в здании «Ростовводоканала» проводились обыски. Связаны ли они с задержанием генерального директора, с точностью утверждать нельзя. Добавим, глава водоканала вступил в должность в ноябре 2021 года вместо руководителя, которого осудили за мошенничество.

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Об этом чиновник сообщил в социальных сетях (подробности)