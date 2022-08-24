Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика24 августа 2022 11:58

Под Ростовом-на-Дону начали строить «умный» мусоросортировочный комплекс

Новый объект на 90% оснастят автоматическим оборудованием
Ангелина СКИБА
Проект строительства ранее прошел все необходимые экспертизы

Проект строительства ранее прошел все необходимые экспертизы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Ростовом-на-Дону приступили к строительству мусоросортировочного комплекса, который входит в состав Мясниковского МЭОКа. Завершить объект планируют в 2023 году, сообщает пресс-служба ГК «Чистый город».

- На площадке сейчас ведут разработку грунта, начали закладывать фундамент, а также готовят инженерные сети. Площадь комплекса сортировки составит почти 8 тысяч квадратных метров. Проект строительства ранее прошел все необходимые экспертизы, - рассказали в компании.

Известно, что новое здание на 90% оснастят автоматическим оборудованием. Отбор вторичного сырья из общей массы отходов будет производиться с помощью машинного интеллекта, поэтому на предприятии потребуются квалифицированные кадры - от инженеров и механиков до IT-специалистов. При наборе персонала обещают приоритет отдавать местным жителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Ростовской области за рубеж незаконно вывезли металлолом на 16 млн долларов США

Возбуждено уголовное дело (подробности)