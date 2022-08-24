Под Ростовом-на-Дону начали строить «умный» мусоросортировочный комплекс

Проект строительства ранее прошел все необходимые экспертизы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Ростовом-на-Дону приступили к строительству мусоросортировочного комплекса, который входит в состав Мясниковского МЭОКа. Завершить объект планируют в 2023 году, сообщает пресс-служба ГК «Чистый город».

- На площадке сейчас ведут разработку грунта, начали закладывать фундамент, а также готовят инженерные сети. Площадь комплекса сортировки составит почти 8 тысяч квадратных метров. Проект строительства ранее прошел все необходимые экспертизы, - рассказали в компании.

Известно, что новое здание на 90% оснастят автоматическим оборудованием. Отбор вторичного сырья из общей массы отходов будет производиться с помощью машинного интеллекта, поэтому на предприятии потребуются квалифицированные кадры - от инженеров и механиков до IT-специалистов. При наборе персонала обещают приоритет отдавать местным жителям.

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