Ростовчане в День Государственного флага смогли поиграть с «Мультимедийным кубом»

Мультимедийный куб. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

На городской набережной в Ростове-на-Дону в День Государственного флага Российской Федерации был установлен интерактивный арт-объект – «Мультимедийный куб». С помощью интегрированного в него специального приложения жители и гости города принимали участие в викторине на тему истории государственного флага России, смотрели анимированные ролики с виртуальными персонажами и играли в компьютерные игры. Цифровой доступ в интернет для объекта обеспечил «Ростелеком».

- Наша компания присоединилась к проекту и таким образом поздравила жителей Ростова-на-Дону с Днем Государственного флага. Праздник имеет большое значение потому, что помогает привить подрастающему поколению идеи патриотизма и любви к Родине, воспитать уважительное отношение к государственным символам, — рассказал директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала «Ростелекома» Андрей Махаев.

Акция была приурочена ко Дню государственного флага. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Акция, приуроченная ко Дню государственного флага, прошла в 10 городах России при поддержке Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ. В Ростове-на-Дону интерактивный арт-объект располагался на пересечении Береговой улицы и переулка Семашко с 20 по 22 августа.

Оператор на постоянной основе поддерживает различные мероприятия, которые проходят на юге России. Так, во время празднования Дня Победы в Ростове-на-Дону усилиями специалистов обеспечивалась безопасность участников и зрителей традиционного парада, а все видеокамеры и рабочие места полиции были подключены к цифровой платформе АПК «Безопасный город».