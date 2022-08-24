В Ростовской области возбуждено уголовное дело о контрабанде черного лома на 16 миллионов долларов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники донской таможни в ходе проверки обнаружили, что одна из компаний незаконно вывезла лом черных металлов общей стоимостью 16 миллионов долларов. Вся имеющаяся документация оказалась фальшивой. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Позже стало известно, что фирма в 2018 году заключила контракт с латвийской компанией на поставку в Турцию и Грецию лома черных металлов. После этого в рамках заключенного контракта в 2019 году ростовские предприниматели задекларировали на таможенном посту Речной порт Ростов-на-Дону и вывезли металлолом общим весом 37 тысяч тонн, стоимость которого составляла более 16 миллионов долларов. Кроме того, таможенники установили и взаимозависимость между экспортером и получателем, что повлияло на цену закупки и цену сделки.

А также, стало известно, что предприятие указало заниженную стоимость товара. А от получателя на счет пришла сумма гораздо большая, чем та, что была указана в декларациях. Уклонение от уплаты таможенных платежей составило порядка 4 млн рублей.

- По факту незаконного перемещения стратегически важного товара - лома черных металлов - Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, - отмечается в сообщении.

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Они были аффилированы крупнейшему «обналичнику» региона и занимались выводом средств за рубеж.