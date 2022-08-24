В поселке Ростовской области горит неэксплуатируемый склад и сухая трава

Информация о возгорании в районе улицы Восточной, 6 поступила 24 августа в 15:15. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 24 августа, удалось локализовать возгорание неэксплуатируемого склада и сухой травы в селе Крым Мясниковского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании в районе улицы Восточной, 6 поступила в 15:15. Уже в 15:47 пламя на площади 1,5 тысячи квадратных метров удалось локализовать. Тушением пожара занимаются 30 человек и 11 единиц техники.

Отметим, что днем 24 августа в Мясниковском районе также загорелась и другая хозяйственная постройка. Сообщение о возгорании в поселке Султан Салы поступило в 13:50. Сейчас огнем охвачена сухая растительность на площади 1000 квадратных метров и хозяйственная постройка на площади 500 квадратных метров.

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