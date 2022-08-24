С начала миссии автоколоннами МЧС на Донбасс доставлено почти 70 тыс. тонн гумпомощи

С 16 августа большегрузами спасательного ведомства была доставлена гуманитарная помощь весом более 2,7 тысячи тонн. Фото: сайт МЧС по Ростовской области.

Автомобильными колоннами МЧС России с начала гуманитарной миссии в ДНР, ЛНР и Украину доставлено около 70 тысяч тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает управление МЧС по Ростовской области.

Только с 16 августа большегрузами спасательного ведомства была доставлена гуманитарная помощь весом более 2,7 тысячи тонн, в том числе бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости и школьные принадлежности. Автомобилями и автоцистернами ежедневно в котельные и жилые кварталы подвозится питьевая и техническая вода.

На месте работают станции комплексной очистки воды от различных примесей и вирусов. В жилых кварталах предусмотрены специальные емкости и баки, которые постоянно пополняются. На данный момент в регион доставлено более 44 тысяч тонн питьевой и свыше 132 тысяч тонн технической воды.

Продолжаются и работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий: с начала работ очищено около 483 гектаров, обнаружено 58 тысяч взрывоопасных предметов, обследована территория на площади более 185 тысяч квадратных метров и вывезено около 190 тысяч кубометров строительного мусора.

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