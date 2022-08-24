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Происшествия24 августа 2022 14:17

Три человека пострадали после столкновения иномарок в хуторе Ленинаван

Сейчас сотрудники полиции уточняют детали и обстоятельства аварии
Ангелина СКИБА
Дорогу не поделили Kia Sorento и Skoda Rapid

Дорогу не поделили Kia Sorento и Skoda Rapid

Фото: Сергей ГАПОН

Три человека пострадали в ДТП на улице Мира хутора Ленинаван. Это произошло рано утром 24 августа, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, 44-летний водитель Kia Sorento выехал на встречную полосу, где разрешен обгон, и врезался в иномарку Skoda Rapid под управлением 30-летнего мужчины.

В итоге травмы получили владельцы автомобилей и пассажир Kia. Сейчас детали произошедшего еще уточняют сотрудники полиции.

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