Три человека пострадали после столкновения иномарок в хуторе Ленинаван

Дорогу не поделили Kia Sorento и Skoda Rapid Фото: Сергей ГАПОН

Три человека пострадали в ДТП на улице Мира хутора Ленинаван. Это произошло рано утром 24 августа, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, 44-летний водитель Kia Sorento выехал на встречную полосу, где разрешен обгон, и врезался в иномарку Skoda Rapid под управлением 30-летнего мужчины.

В итоге травмы получили владельцы автомобилей и пассажир Kia. Сейчас детали произошедшего еще уточняют сотрудники полиции.

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В итоге пострадали два человека (подробности)