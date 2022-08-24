Прокуратура Ростова выявила факт несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам детского сада

Исполняющая обязанности заведующего детским садом привлечена к административной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду № 26 города Ростова-на-Дону прокуратурой города были выявлены нарушения в виде несвоевременной выплаты заработной платы работникам и оплаты труда ниже установленного минимального размера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пролетарского района Ростова.

Как следует из сообщения, имели место быть также нарушения требований охраны труда и отсутствие в трудовых договорах прописанных обязательных условий осуществления деятельности.

С целью защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла представление руководителю детского сада. В уполномоченный орган были направлены постановления о привлечении виновного лица к административной ответственности. В результате все нарушения были устранены, исполняющая обязанности заведующего детским садом привлечена к административной ответственности.

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