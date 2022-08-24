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Общество24 августа 2022 14:44

МЧС: 138 пожаров за сутки произошло в Ростовской области

Большинство огненных ЧП происходят из-за неосторожного обращения с согнем и халатности
Ангелина СКИБА
С начала 2022 года на Дону зарегистрировали около 6,5 тысяч пожаров

С начала 2022 года на Дону зарегистрировали около 6,5 тысяч пожаров

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2022 года в Ростовской области произошло около 6,5 тысяч пожаров. Это на 65% больше, чем в прошлом году. Такие данные 24 августа поступили от пресс-службы регионального управления МЧС.

- Только за сутки 22 августа произошло 138 пожаров, в этот же день год назад зарегистрировали всего 11 возгораний, - отметили в экстренном ведомстве.

Огненные ЧП на Дону чаще всего связаны с горением сухой растительности и мусора, к этому в большинстве случаев приводит человеческий фактор - неосторожное обращение с согнем и халатность.

Спасатели отмечают, что в регионе сейчас сохраняется крайне неблагоприятная пожарная обстановка. В связи с этим были усилены меры профилактики. Жителей Дона просят очень осторожно обращаться с огнем и не выжигать сухую растительность, о любых возгораниях нужно сразу же сообщать по номеру «112».

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