Жителя Ростовской области заподозрили в интимной связи с восьмиклассницей

В отношении 22-летнего жителя Ростовской области завели дело за интим с 15-летней школьницей Фото: Иван ВИСЛОВ

В одном из районов Ростовской области мужчину заподозрили в интимных отношениях с 15-летней школьницей. Об этом сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона.

По данным источника, 22-летний парень познакомился с восьмиклассницей в соцсетях. Между ними завязался разговор, а позже она согласилась на встречу. Очень быстро дружеское общение перешло на новый уровень. Молодой человек пригласил девочку в гости, и там между ними произошла сексуальная близость.

Позже об этом узнали родители школьницы. Взрослые сразу же обратились в полицию.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Если суд признает вину молодого человека, он может отправиться за решетку на срок до четырех лет.

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