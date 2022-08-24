Нетрезвый автомобилист попытался дать взятку инспектору ДПС в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове 32-летнего жителя Белокалитвинского района заподозрили в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что 18 августа 2022 года подозреваемый, будучи в полицейском участке, в момент составления протокола за управление машиной в нетрезвом состоянии попытался дать инспектору ДПС взятку в размере более 10 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение он просил правоохранителя не привлекать его к ответственности. Полицейский от взятки отказался и доложил о произошедшем начальству.

Позже выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отмечается в сообщении.

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К слову, получил он только 250 тысяч рублей.