Дончанин получил условное наказание за подмену номера телефона. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области местный житель получил условный срок за нелегальный доступ к компьютерной информации. Его признали виновным в совершении преступления по статье 272 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.

В суде было установлено, что при устройстве на работу подсудимый ознакомился с внутренним уставом компании и подписал обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. Но несмотря на это, 9 февраля 2021 года он, будучи на рабочем месте и желая подзаработать, внес изменения в карточку одного из абонентов без его ведома. Злоумышленник по заказу активировал услугу "Переадресация входящих вызовов" с номера абонента на номер своего заказчика, который не являлся клиентом компании.

За свою работу мужчина получил денежное вознаграждение в размере полутора тысяч рублей. После этого подсудимый совершил еще 23 аналогичных преступления в период с февраля по июль 2021 года. Таким образом общая сумма его нелегального дохода составила 27 тысяч рублей. На суде своей вины злоумышленник не отрицал.

- Приговором Шолоховского районного суда Ростовской области подсудимый признан виновным в совершении 24 эпизодов преступлений по статье 272 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - отмечается в сообщении.

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