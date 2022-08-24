Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 20:03

На трассе под Ростовом отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода

Мужчина шел прямо по проезжей части
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На трассе под Ростовом отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода. Фото: ГИБДД по РО.

На трассе под Ростовом отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 24 августа, около половины девятого на трассе "Белая Калитва - поселок Поцелуев". По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, сбил 40-летнего пешехода, который шёл по проезжей части по ходу движения при наличии обочины.

В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове скончался 27-летний водитель перевернувшейся бетономешалки.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.