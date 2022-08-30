Из Таганрога 30 августа запустили первый прямой поезд в Санкт-Петербург

В новом составе будут современные купейные и плацкартные вагоны оборудованы кондиционерами. Фото: страница Михаила Солоницына Вконтакте.

Во вторник, 30 августа, в 07:40 со станции Таганрог-1 отправился первый прямой поезд до Санкт-Петербурга. Об этом в своем Телеграм рассказал глава администрации приморского города Михаил Солоницин.

На видео, выложенном в сеть, видно, что на перроне перед отправляющимся поездом выступили ансамбль барабанщиков и духовой оркестр. Провожающие желали своим родственникам счастливого пути под звуки музыки. Пассажиру, купившему первый билет на этот рейс, генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов вручил золотую карту с начисленными баллами.

Пассажиры отправлялись в поездку под звуки барабанов и духового оркестра. Фото: сайт донского правительства.

- У нас появилась возможность сформировать поезд, - отметил Владимир Пястолов. - С 3 сентября он встанет на регулярную основу.

По словам гендиректора компании, новый поезд будет курсировать ежедневно под номером 291/292. В нем поезде будет 15 вагонов. Состав станет «исторически первым прямым» поездом между Таганрогом и Санкт-Петербургом. До этого курсировали лишь проходящие поезда. Запуск первого прямого поезда из приморского города до Северной столицы был приурочен к 79-летию освобождения Таганрога и полного освобождения Ростовской области от оккупации немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны.

– Хочу отметить, что это событие происходит еще и в год 350-летия со дня рождения Петра I, который является основателем Таганрога и Санкт-Петербурга, и это очень символично, – рассказал Владимир Пястолов. – Уверен, что назначение поезда окажет существенное влияние на развитие деловых и культурных связей между городами и расширит туристический потенциал крупнейших субъектов Российской Федерации.

Новый поезд между приморским городом и Северной столицей будет курсировать ежедневно. Фото: сайт донского правительства.

Как уточнили в пресс-службе компании, из приморского города поезд будет отправляться в 09:12 и прибывать в Санкт-Петербург уже на следующие сутки в 21:05. В обратный путь состав будет отправляться в 17:34 и прибывать на станцию в Таганрог-1 через день в 05.53. По пути поезд будет останавливаться в Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Москве и Твери, а также в других пунктах.

В новом составе будут современные купейные и плацкартные вагоны оборудованы кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, а также розетками для зарядки гаджетов. Один из вагонов состава будет адаптирован для маломобильных пассажиров.

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