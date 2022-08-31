Гарантийный фонд Ростовской области помог строительной фирме получить кредит на развитие. Фото: предоставлено ООО «Гелион»

Строительное предприятие ООО «Гелион» воспользовалась помощью Гарантийного фонда Ростовской области, чтобы пополнить оборотные средства для выполнения очередных контрактов. Выгодные условия кредитования предложил «Банк Зенит», а Фонд решил вопрос с обеспечением кредита.

Как пояснил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин, строительная компания регулярно обеспеченазаказами, что позволяет ей уверенно занимать свою нишу на рынке услуг и продолжать развиваться. Хорошие деловая и кредитная репутация говорят о финансовой устойчивости фирмы. Именно поэтому было принято решение о предоставлении поручительства в размере 48,4% годовых от суммы основного долга.

На сегодня компания осуществляет строительно-ремонтные и электро-монтажные работы уже более 16 лет. На протяжении своей деятельности, благодаря качественному и своевременному выполнению работ по заключенным контрактам, компания сформировала положительную репутацию и круг постоянных заказчиков.

Фото: предоставлено ООО «Гелион»

Сейчас Гарантийный фонд Ростовской области предоставляет услуги, взимая самую низкую плату по ставке 0,5% годовых от суммы поручительства. Такое решение было принято в мае по поручению губернатора и минэкономразвития области.

НАША СПРАВКА

ООО «Гелион» является членом СРО в области строительства, изысканий и проектирования, что повышает её конкурентоспособность на рынке строительных и ремонтных услуг. Среди клиентов компании - сеть магазинов Спортмастер, Детский мир, Эльдорадо, М-Видео, ФГУП «РНИИРС», санаторий «ПОБЕДА» ФТС России и другие крупные организации. Отметим, что на рост количества заказчиков организации напрямую влияет хороший менеджмент, сильная команда профессионалов, оптимальные сроки выполнения работ.