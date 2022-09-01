В Ростове реконструируют «дома-близнецы» возле здания правительства

Дома признали аварийными и подлежащими реконструкции. Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове-на-Дону у собственников изымут земельный участок и дома, расположенные на пересечении улицы Социалистической и проспекта Соколова. Здания признали аварийными и подлежащими реконструкции. Соответствующий документ подписал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Власти изымут участок площадью 1829 квадратных метров, квартиры, жилые и нежилые помещения по адресу улица Социалистическая, 114-116/ проспект Соколова, 22. Причина — неисполнение собственниками требования о реконструкции в установленных срок.

Департамент координации строительства и перспективного развития города проведет оценку недвижимости. Если соглашения с собственниками достигнуть не удастся, администрация намерена обратиться в суд.

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