Ростовчане предложили убрать ларьки, которые «уродуют город»

По мнению ростовчан, ларьки создают преграды для пешеходов и закрывают обзор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону жители предложили избавиться от ларьков. По мнению авторов портала «Ростов-Транспорт», такая уличная торговля не только приносит средства в бюджет города, но и создает проблемы.

- Ларьки уродуют город. Это давно поняли в некоторых других городах. Там от ларьков избавляются. Прекрасный пример — Москва, — говорят эксперты.

Они также считают, что торговые павильоны мешают пешеходам и создают преграды. В качестве примера авторы приводят площадь перед супермаркетом на проспекте Сельмаш. Потребности в такой торговле здесь нет — рядом есть и магазины, и рынок.

- Мы сомневаемся, что ларьки поставили «по просьбам жителей». Ларьки закрывают обзор перед пешеходным переходом и усложняют маломобильным гражданам подъезд к пандусу (на эти манёвры банально оставили очень мало места), – говорится в сообщении.

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