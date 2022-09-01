Донская компания представит продукцию на выставке российских производителей в Москве

Участники выставки предложат ритейлу производственные мощности под собственные торговые марки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 и 8 сентября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве пройдет ежегодная флагманская выставка контрактного производства и товаров, которые производятся под собственной торговой маркой – SobMaExpo. В ней примут участие более 100 отечественных производителей, в том числе и донское предприятие. Об этом сообщают в АНО «Национальные приоритеты».

В выставке будет участвовать компания из Ростова-на-Дону «ВалериЯ», которая является единственным производителем в России водорастворимых капсул для стирки.

Участники продемонстрируют свои возможности в производстве бытовой химии, косметики по уходу за лицом и телом, БАДов и аптечной продукции, товаров для дома, бумажной и гигиенической продукции, упаковки, продуктов питания.

Как рассказали в компании, в России практически во всех категориях растет доля собственных торговых марок.

- Это связано со сберегающим поведением покупателей и уходом ряда зарубежных брендов из страны, - объяснили в проектном офисе компании. - С помощью собственных торговых марок у ритейла есть прекрасная возможность заменить недоступные продукты собственными марками. Статистика показывает, что за первое полугодие рост продаж товаров наших марок составил более 62% за первое полугодие, и крупнейшие ритейлеры прогнозируют дальнейшее увеличение.

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