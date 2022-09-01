МЧС: днем 1 сентября в Ростовской области сохранится аномальная жара

По югу и востоку региона сегодня прогнозируют до +32-38 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномально теплым выдалось 1 сентября 2022 года в Ростовской области. Довольно жарко было еще в первой первой половине дня, во второй половине и ближе к вечеру погода радикально не изменится, предупредили в пресс-службе управления МЧС со ссылкой на синоптиков.

По данным ведомства, сегодня температура воздуха должна прогреться едва ли не до +40 градусов. Если оперировать более точными цифрами, то по северу региона днем в среднем ожидается +25-30 градусов, по югу и востоку - до +32-38 градусов. При этом в отдельных территориях возможен кратковременный дождь.

Добавим, немного ранее спасатели продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Опасность возгораний, в том числе ландшафтных, сейчас сохраняется в большинстве районов Дона: на юге, юго-востоке, северо-западе, северо-востоке, в центре Ростовской области и в Приазовье.

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