Ростовские власти планируют создать автодорожную спасательную службу

Службу возглавит Денис Водопьянов. Фото: Александр КОЦ

В Ростове-на-Дону планируют создать автодорожную спасательную службу. Об этом 1 сентября сообщили на сайте городской администрации.

Спасательная служба появится на базе департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения и профильных организаций: ООО «Дорстрой», ООО «РАПАДС», АО «Ростовавтомост».

Службу возглавит директор департамента Денис Водопьянов. Задачи службы будут отличаться в мирное и военное время. В мирное время работа будет заключаться в разработке и корректировке планов мероприятий по ликвидации ЧС на дорогах техногенного и природного характера. Она также будет создавать резервы ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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