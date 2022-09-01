В Таганроге учитель физкультуры возьмет на буксир трамваи весом 80 тонн

Акция пройдет на пересечении Карла Либкнехта и Добролюбовского. Фото: сайт taganrogtram.ru

В Ростовской области новые трамваи общим весом более 80 тонн возьмет на буксир учитель физкультуры Александр Степанов. Богатырь попытается установить рекорд в честь Дня города Таганрога.

Посмотреть на силача, который решился сдвинуть с места многотонную технику, можно будет в приморском городе 4 сентября. Акция пройдет на пересечении Карла Либкнехта и Добролюбовского, начало в 10 часов.

Добавим, Александр Степанов также является участником общественного движения «Сильнейшая нация мира». Представители этой организации в 2019 году в Симферополе уже выполняли буксировку ж/д состава весом 1096 тонн. Тогда вагон протянули на расстояние более 9 метров. В 2021 году в Волгодонске также отбуксировали поезд весом 498 тонн.

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