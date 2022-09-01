1 сентября в Новочеркасске загорелось здание ЮРГПУ, эвакуировали 98 человек

Огонь вспыхнул под кровлей постройки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1 сентября в Новочеркасске на улице Просвещения потушили пожар в здании ЮРГПУ (НПИ) имени Платова. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Звонок о возгорании к дежурному поступил сегодня около 12:50. Огонь вспыхнул под кровлей постройки. В 13:40 горение локализовали на площади в 15 кв. метров, в 13:45 все потушили. На месте происшествия задействовали 36 человек и 10 единиц техники, - рассказали в ведомстве.

Известно, что до прибытия пожарных из учебного заведения спешно эвакуировали 98 человек, в итоге никто не пострадал.

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