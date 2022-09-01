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Происшествия1 сентября 2022 12:46

В Новочеркасске на Астраханской сгорел гараж с автомобилем

Причины случившегося еще выясняют
Ангелина СКИБА
На месте происшествия работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники

На месте происшествия работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 1 сентября в Новочеркасске на улице Астраханской сгорел гараж с иномаркой. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Пожар вспыхнул около 5:45, в 6:02 огонь полностью потушили. Всего выгорело 28 кв. метров. На месте происшествия работали 8 человек, использовали 2 единицы техники.

Уточним, утреннее возгорание повредило автомобиль Nissan Cube. Причины случившегося еще выясняют.

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