В Новочеркасске на Астраханской сгорел гараж с автомобилем

На месте происшествия работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 1 сентября в Новочеркасске на улице Астраханской сгорел гараж с иномаркой. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Пожар вспыхнул около 5:45, в 6:02 огонь полностью потушили. Всего выгорело 28 кв. метров. На месте происшествия работали 8 человек, использовали 2 единицы техники.

Уточним, утреннее возгорание повредило автомобиль Nissan Cube. Причины случившегося еще выясняют.

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