В Ростовской области в первый день осени может быть побит температурный рекорд десятилетия

Усиление жары до 40 градусов в тени ожидается с 13:00 до 17:00. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону и по южной половине Ростовской области в первый день осени в период времени с 13:00 до 17:00 ожидается усиление жары до 40 градусов в тени, рассказали в МЧС.

На данный момент самая высокая температура в донском регионе 1 сентября была отмечена в 2010 году — 38.1 при средней 27.9. Меньше всего термометр показывал в первый день осени в 1899 году — всего 6.7 градусов.

Со вторника, 2 сентября, осень вступит в свои права: столбики термометра в Ростове и Ростовской области не будут подниматься выше 28 градусов днем и 22 градусов в ночные часы. А на выходных температура воздуха опустится ниже 22 градусов в дневные часы и ниже 13 градусов ночью.

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