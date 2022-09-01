В Ростовской области ожидаются ливни и шквалистый ветер до 20-24 м/с

При порывах ветра следует держаться в стороне от деревьев и слабоукрепленных конструкции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области 1 сентября и 2 сентября местами ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жителей области просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. При порывах ветра следует держаться в отдалении от деревьев, раскачивающихся вывесок, легких мачт и других слабоукрепленных конструкции.

На улице и в любых других местах нельзя подходить к оборванным проводам. В случае перепада электричества в домах следует сразу же отключать всю технику. При чрезвычайных обстоятельствах нужно обращаться по номеру «112».

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