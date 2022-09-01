В Суворовском модульное здание школы СОШ №75 приняло первых учеников

Линейка в Суворовском началась с поднятия флага РФ. Фото: пресс-служба донского правительства.

Сегодня, 1 сентября, в микрорайоне Суворовском распахнуло свои двери новое модульное здание начальной школы СОШ №75, где будут обучаться 992 младшеклассника. Всего же в двух корпусах данного учебного заведения приступили к занятиям более 4,7 тысячи ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской администрации.

– Более 450 тысяч школьников в Ростовской области переступили сегодня пороги школ, из них 50 тысяч – первоклассники. Всегда День знаний остается одним из самых главных праздников в году, – отметил присутствующий на линейке первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Для самых маленьких школьников этот день особенный. Мы приложили все усилия, чтобы в этот день первоклассники Суворовского района переступили порог нового модульного здания, где им будет комфортно учиться в светлом уютном корпусе.

Праздник в Суворовском начался с поднятия Государственного флага РФ и исполнения гимна, что теперь станет традицией не только для торжественных мероприятий. С начала нового учебного года каждая учебная неделя во всех донских школах будет начинаться именно с этого.

По словам первого замглавы региона, обязательства по возведению здания начальной школы выполнены в соответствии дорожной картой на 100%, в чем убедились участники совещания лично, осмотрев новое здание. Присутствовавшие на встрече представители родительского актива поблагодарили застройщика, администрацию города, правительство области за такой подарок для малышей к 1 сентября.

Теперь планируется, что до конца 2025 года будут построены 3 школьных комплекса на 3650 мест и шесть детских садов на 1570 мест. В 2022 году будут выделены средства областного и муниципального бюджетов для того, чтобы в начале 2023 года начались работы по возведению второго модуля начальной школы. К 1 сентября первоклассники следующего года смогут прийти уже в эту школу.

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