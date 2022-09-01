В Ростове задержали мужчину, который едва не зарезал собутыльника

Донские следователи завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летнего жителя Ростова заподозрили в покушении на убийство. По этой статье мужчине грозит тюремный срок, сейчас он находится под стражей в статуе подозреваемого. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, вчера, 31 августа, ростовчанин выпивал у себя дома с 34-летним знакомым. Внезапно между ними разгорелась ссора, и хозяин квартиры схватил нож. После этого он дважды ударил гостя в грудь.

Все могло закончиться трагически, но агрессору помешал свидетель преступления. Он не позволил разгневанному дебоширу нанести жертве новые раны. После этого подоспела скорая - пострадавшего увезли в больницу, где он получил экстренную помощь.

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