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Общество1 сентября 2022 14:34

Каждый третий житель Ростова готов учиться всю жизнь

Осваивать новые знания и навыки опрашиваемые готовы ради повышения дохода
КРУГЛОВА Оксана
Опрошенные россияне до 30 лет готовы учиться на протяжении всей жизни.

Опрошенные россияне до 30 лет готовы учиться на протяжении всей жизни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

39% ростовчан - сторонники непрерывного обучения, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни.

К слову, в среднем по стране этот показатель составляет 30%. Больше всего тех, кто готов учиться всю жизнь, - люди до 30 лет. Осваивать новые знания и навыки жители донской столицы готовы ради повышения дохода и востребованности на рынке труда.

Почти половина (43%) ростовчан считают одно высшее образование достаточным для жизни. 39% полагают, что на протяжении карьеры необходимо постоянно проходить переподготовку и повышать квалификацию.

Получение второго высшего образования считают необходимым 7% опрошенных ростовчан, ученой степени кандидата или доктора наук — по 5% и 6% соответственно. Среди россиян до 30 лет эти показатели чуть выше: 8,7% ориентированы на получение второго высшего, 6,9% — докторской степени. В поддержку получения второго высшего образования активнее других высказывались жители Санкт-Петербурга и Самары, кандидатской и докторской степеней — Махачкалы.

В 83% случаев получать образование ростовчан мотивирует стремление к высокому доходу и быстрому карьерному росту. Вторым по популярности стало сохранение востребованности на рынке труда (13%), при этом среди россиян до 30 лет с этим согласился каждый пятый (22,6%). Интересная работа набрала 4%.

При этом сумму вложений в непрерывное образование россияне оценили в среднем в 1,8 млн рублей.

- Сбер традиционно уделяет особое внимание образованию. В современном конкурентном мире необходимо уметь управлять своей карьерой, чтобы за вас боролись лучшие работодатели. Мы предлагаем два сценария, чтобы позаботиться о своем будущем, как профессионала: сформировать капитал на оплату обучения с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ), этим инструментом пользуется каждый десятый (10%) горожанин, в том числе по программе "Билет в будущее". А второй – воспользоваться образовательным кредитом, чтобы поступить в лучший вуз, независимо от стоимости обучения, - прокомментировал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка