Каждый третий житель Ростова готов учиться всю жизнь

Опрошенные россияне до 30 лет готовы учиться на протяжении всей жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

39% ростовчан - сторонники непрерывного обучения, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни.

К слову, в среднем по стране этот показатель составляет 30%. Больше всего тех, кто готов учиться всю жизнь, - люди до 30 лет. Осваивать новые знания и навыки жители донской столицы готовы ради повышения дохода и востребованности на рынке труда.

Почти половина (43%) ростовчан считают одно высшее образование достаточным для жизни. 39% полагают, что на протяжении карьеры необходимо постоянно проходить переподготовку и повышать квалификацию.

Получение второго высшего образования считают необходимым 7% опрошенных ростовчан, ученой степени кандидата или доктора наук — по 5% и 6% соответственно. Среди россиян до 30 лет эти показатели чуть выше: 8,7% ориентированы на получение второго высшего, 6,9% — докторской степени. В поддержку получения второго высшего образования активнее других высказывались жители Санкт-Петербурга и Самары, кандидатской и докторской степеней — Махачкалы.

В 83% случаев получать образование ростовчан мотивирует стремление к высокому доходу и быстрому карьерному росту. Вторым по популярности стало сохранение востребованности на рынке труда (13%), при этом среди россиян до 30 лет с этим согласился каждый пятый (22,6%). Интересная работа набрала 4%.

При этом сумму вложений в непрерывное образование россияне оценили в среднем в 1,8 млн рублей.

- Сбер традиционно уделяет особое внимание образованию. В современном конкурентном мире необходимо уметь управлять своей карьерой, чтобы за вас боролись лучшие работодатели. Мы предлагаем два сценария, чтобы позаботиться о своем будущем, как профессионала: сформировать капитал на оплату обучения с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ), этим инструментом пользуется каждый десятый (10%) горожанин, в том числе по программе "Билет в будущее". А второй – воспользоваться образовательным кредитом, чтобы поступить в лучший вуз, независимо от стоимости обучения, - прокомментировал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.