В Таганроге на Николаевском шоссе столкнулись три машины, одна - врезалась в дерево

Никто из водителей или пассажиров не пострадал Фото: Сергей ГАПОН

Утром 1 сентября в Ростовской области на Николаевском шоссе при въезде в Таганрог столкнулись три машины, одна из которых - «ВАЗ-2112» - врезалась в дерево. Фотографии и комментарии очевидцы опубликовали около 8 утра в одном из городских пабликов.

По словам местных жителей, в этом месте и раньше сталкивались машины. Один из пользователь сети добавил, что поворот налево «при выезде с лесопилок/стройдворов» нужно запретить.

Добавим, в отделе пропаганды УГИБДД информацию о случившемся подтвердили, отметив, что никто из водителей или пассажиров не пострадал. Машины получили механические повреждения.

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