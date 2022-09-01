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Происшествия1 сентября 2022 14:46

В Таганроге на Николаевском шоссе столкнулись три машины, одна - врезалась в дерево

Случившееся подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД
Ангелина СКИБА
Никто из водителей или пассажиров не пострадал

Никто из водителей или пассажиров не пострадал

Фото: Сергей ГАПОН

Утром 1 сентября в Ростовской области на Николаевском шоссе при въезде в Таганрог столкнулись три машины, одна из которых - «ВАЗ-2112» - врезалась в дерево. Фотографии и комментарии очевидцы опубликовали около 8 утра в одном из городских пабликов.

По словам местных жителей, в этом месте и раньше сталкивались машины. Один из пользователь сети добавил, что поворот налево «при выезде с лесопилок/стройдворов» нужно запретить.

Добавим, в отделе пропаганды УГИБДД информацию о случившемся подтвердили, отметив, что никто из водителей или пассажиров не пострадал. Машины получили механические повреждения.

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