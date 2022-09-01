В Батайске сгорела летняя кухня в частном домовладении

Площадь возгорания составила 24 квадратных метра.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 1 сентября, на проспекте Мира, 17 в Батайске сгорала летняя кухня на территории частного домовладения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.
Как следует из информации, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Для тушения огня, потребовалось 2 пожарные машины и 8 единиц техники. Начавшийся в 16:29 пожар, удалось ликвидировать уже в 16:45.
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