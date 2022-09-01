В Волгодонске водитель легковушки сбил на «зебре» 68-летнюю женщину

Несчастный случай произошел на 1-й Бетонной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Волгодонске на 1-й Бетонной водитель легковушки сбил женщину 68 лет. О случившемся днем 1 сентября рассказали в отделе УГИБДД России по Ростовской области.

- Все произошло вчера вечером. Предварительно мужчина, который был за рулем «ВАЗ21102» отвлекся от управления, - уточнили в ведомстве.

Известно, что женщина попала под колеса на нерегулируемом пешеходном переходе. Автолюбителям напоминают: нужно всегда придерживаться правил дорожного движения, около переходов следует снижать скорость.

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Случившееся подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД (подробности)