В Ростовской области таксист снес ограждение моста. Фото: "Ростов сегодня".

В Ростовской области случилась авария с участием автомобиля такси. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в среду, 31 августа, поздно вечером в станице Бессергеневской Октябрьского района. Водитель такси ехал по мосту через реку Аксай, но, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в ограждение моста. Металлический забор оказался крепким и не дал автомобилю упасть в реку.

- В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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