В Ростовской области мужчину отправили в колонию за разврат и распространение порнографии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области мужчину осудили за разврат и распространение порнографии. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям 135 УК РФ "Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста" и 242 УК РФ "Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В суде было установлено, что мужчина, не прибегая к насилию, развращал девочку-подростка, которой еще не исполнилось 16 лет. Дончанин отрицать свою вину на заседании не стал, от дачи показаний отказался и, раскаявшись, согласился с предъявленным обвинением.

- Приговором Мясниковского районного суда подсудимый признан виновным, и ему назначено окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - отмечается в сообщении.

Дончанина взяли под стражу прямо в зале суда.

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