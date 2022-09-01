ФК "Форте" уступил ростовскому СКА в кубковом матче. Фото: телеграм-канал Василия Вакуленко.

Ростовский рэпер Баста прибыл на таганрогский стадион, чтобы поддержать "СКА - Ростов-на-Дону" на игре против местного "Форте". Матч проходил в рамках Кубка России. Видеоотчет с игры исполнитель опубликовал в своем телеграм-канале.

Василий Вакуленко занял фанатский сектор вместе с преданными болельщиками, которые тоже приехали посмотреть игру. Владелец ростовского клуба, не жалея голоса, во все горло кричал кричалки под ритм барабана.

На видео рэпер показал и моменты забивания голов. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу ростовчан.

- С победой, ростовские армейцы! Движемся дальше! - поздравил команду Баста.

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