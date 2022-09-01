Молодежи Дона предложили поучаствовать в конкурсе социальной рекламы. Фото: Правительство РО

В Ростовской области начали принимать заявки на отборочный этап регионального конкурса социальной рекламы и антикоррупционных работ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Участниками конкурса могут стать дончане в возрасте от 14 до 35 лет. Всех подавших заявки поделят на две категории. В первую будут входить индивидуальные авторы, творческие коллективы и организации, а во вторую - студенты, студенческие сообщества и объединения.

Участники представят свои работы в одной из пяти номинаций. Заявки на участие будут приниматься в структурных подразделениях городских администраций или высших учебных заведений, которые реализуют молодежную политику. Прислать свою работу можно до 3 октября.

- Лучшие работы по итогам станут участниками регионального этапа, в рамках которого определятся победители в каждой номинации. А самые яркие и интересные работы войдут в ежегодный сборник областного конкурса «Чистые руки», - рассказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Награждение будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донским бизнесменам предложили поучаствовать в опросе.

Предпринимателям предстоит оценить положение бизнеса в условиях нынешней экономики.