В Ростовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками, один пострадал

Перевернулся автомобиль с тремя подростками, один пострадал. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области девочка-подросток пострадала в ДТП. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 1 сентября, около шести часов вечера в районе дома №65 на улице Советской в хуторе Ковалевском, Егорлыкского района. По предварительным данным, 14-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2109" не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

На момент аварии в машине находились трое подростков. Водитель и несовершеннолетняя пассажирка скрылись с места происшествия. В машине осталась их 13-летняя подруга с травмами различной степени тяжести.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении отца несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по статье 12.7 КоАП РФ, - отмечается в сообщении.

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В результате аварии пострадала только машина.