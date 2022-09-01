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Происшествия1 сентября 2022 19:14

В Ростовской области водитель потерял сознание на трассе и врезался в дерево, мужчина погиб

Дончанин скончался уже в больнице
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области водитель потерял сознание на трассе и врезался в дерево, мужчина погиб. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области водитель потерял сознание на трассе и врезался в дерево, мужчина погиб. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области неуправляемая иномарка врезалась в дерево. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 1 сентября, около девяти часов утра на трассе «Дубовская- Заветное». По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Hyundai Accent потерял сознание во время движения, и неуправляемая иномарка съехала в левый кювет и врезалась в дерево.

Придя в себя, мужчина смог добраться до дома. Оттуда он вызвал скорую помощь. Медики поставили ему диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Дончанина госпитализировали, а около шести часов вечера он скончался в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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