В Ростове в "Суворовском" возведут еще одну модульную школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне "Суворовском" к следующему году будет возведена еще одна модульная школа. В ней одновременно смогут обучаться 400 школьников. Сдать объект планируется в 2023 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

- Уже в этом году будут выделены средства областного и муниципального бюджетов для того, чтобы в начале 2023 года начались работы по возведению второго модуля начальной школы. К 1 сентября первоклассники следующего года смогут прийти уже в эту школу, - отметил замгубернатора.

Кроме того, к концу 2025 года в "Суворовском" построят три школьных комплекса на 3650 мест, а также появятся шесть детских садов, в которые смогут поступить одновременно 1570 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благоустройство участка для модульной школы в Суворовском будет стоить более 84 миллионов рублей.

Работы необходимо выполнить до 30 ноября.