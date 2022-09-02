В ростовском гараже сгорели иномарка и два квадроцикла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове сгорел автомобильный гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 1 сентября, около трех часов ночи на улице 3-я Разъездная в СНТ «Звезда». Вспыхнул автомобильный гараж, внутри которого находились автомобиль Skoda Octavia и два квадроцикла. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 82 квадратных метра помещения. К счастью, в результате пожара пострадал только транспорт. Локализовать возгорание удалось в 3:22, а полностью огонь был потушен к 3:40. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, также, они оценят причиненный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники, - отмечается в сообщении.

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Причины случившегося еще выясняют.