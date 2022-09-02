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Общество2 сентября 2022 6:36

Аэропорт Платов в Ростовской области оставили закрытым до 10 сентября

Пассажиров рекомендуют перевозить по альтернативным маршрутам
Ангелина СКИБА
Авиарейсы не принимают в 11 городах страны

Авиарейсы не принимают в 11 городах страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим временного ограничения полетов до 10 сентября продлили в аэропорту Платов Ростовской области. Об этом сообщает сайт Федерального агентства воздушного транспорта.

Запрет на прием и отправление рейсов также продолжают действовать в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные авиагавани страны работают в штатном режиме.

Добавим, из-за временного закрытия ряда аэропортов пассажиров рекомендуют перевозить маршрутами через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

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