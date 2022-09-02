Аэропорт Платов в Ростовской области оставили закрытым до 10 сентября

Авиарейсы не принимают в 11 городах страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим временного ограничения полетов до 10 сентября продлили в аэропорту Платов Ростовской области. Об этом сообщает сайт Федерального агентства воздушного транспорта.

Запрет на прием и отправление рейсов также продолжают действовать в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные авиагавани страны работают в штатном режиме.

Добавим, из-за временного закрытия ряда аэропортов пассажиров рекомендуют перевозить маршрутами через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорту Ростова выделят 188,9 млн рублей субсидии

Финансовую поддержку определили из-за временного простоя аэрогавани (подробности)