На Ростовскую область надвигаются ливни с грозами

При порывах стихии нужно держаться в отдалении от деревьев и слабоукрепленных конструкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 сентября местами в Ростовской области могут пройти ливни с грозами и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом ранее со ссылкой на синоптиков предупредили сотрудники управления МЧС.

Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду. При порывах стихии рекомендуют держаться в отдалении от деревьев, раскачивающихся вывесок, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций.

На улице нельзя подходить к оборванным проводам. Если в домах будут происходить перепады электричества, необходимо сразу же отключать всю технику. При чрезвычайных обстоятельствах нужно обращаться по номеру «112».

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