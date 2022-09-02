В Ростове в рамках нацпроекта начали работу 109 советников директоров по воспитанию

Советник по воспитанию - это еще и методист, вожатый, социальный педагог, а иногда и психолог для ребенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Ростова-на-Дону к работе уже приступили 109 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Советники будут заниматься патриотическими воспитанием, взаимодействовать с детскими и юношескими организациями, разрабатывать и поддерживать проекты, интересные самим ребятам, - пояснил Алексей Логвиненко.

Задача новых специалистов состоит в том, чтобы вовлекать в полезные мероприятия как можно больше детей. Также ребятам будут помогать развиваться и успешно учиться - находить подход должны к каждому ученику. Советник по воспитанию - это еще и методист, вожатый, социальный педагог, а иногда и психолог для ребенка.

Добавим, в 2021 году советники директоров по воспитанию появились в 10 пилотных регионах. В этом году участие в проекте принимают еще 35 регионов, в их числе и Ростовская область. Нововведение проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» национального проекта «Образование».

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