Синоптики пообещали в Ростове похолодание в первые выходные сентября

На выходных в Ростове немного похолодает. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным синоптиков, летняя жара, мучившая ростовчан, в первые выходные сентября спадет. Столбики термометров не поднимутся выше 27 градусов в дневное время. А ночью будет — до 11 градусов.

Как сообщают в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 2 сентября, воздух в Роствое-на-Дону прогреется только до 26-28 градусов в дневные часы. Индекс ультрафиолета высокий: 6. В ночь с пятницы на субботу температура понизится до 18 градусов.

В субботу, 3 сентября, в донской столице установится малооблачная погода, воздух днем прогреется до 27 градусов, а ночью — до 21. В этот день индекс ультрафиолета будет низким: 3. В ночные часы ожидается небольшой дождь, который продлится до утра.

Днем в воскресенье, 3 сентября, температура воздуха в Ростове составит всего 22 градуса, а ночью — до 14 градусов.

Новая рабочая неделя будет характеризоваться облачной с пояснениями погодой. С понедельника по среду температура воздуха в дневные часы будет держаться около 20-21 градусов, а в ночные — в пределах 11-14 градусов, дождей не ожидается. В четверг температура начнет повышаться — до 22 градусов днем, и выходные достигнет 26 градусов.

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