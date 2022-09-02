Сити-менеджер Ростова рассказал о запасах вакцины от коронавируса

В поликлиниках Ростова также можно сделать прививку от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцины от коронавируса в Ростове-на-Дону достаточно, есть препараты для людей разных возрастных категорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На сегодняшний день доступно более 8 тысяч доз «Спутник V» для взрослых и более 200 доз «Спутник M» для детей, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в городе сейчас работают 25 стационарных пунктов вакцинации, 8 из которых - мобильные. Круглосуточный медкабинет находится в городской больнице №8.

Добавим, в поликлиниках Ростова-на-Дону также можно сделать прививку от гриппа. В наличии в достаточном количестве сейчас препарат «Совигрипп».

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