Ростовский режиссер признал идею создания на Дону кинокластера провалившейся

В Ростовской области съемки игровых фильмов и сериалов ведутся довольно часто. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области идея создания кинокластера «Дон» не увенчалась успехом. Об этом в эфире передачи «Вести» рассказал руководитель киностудии ростовского филиала ВГИКа, режиссер Михаил Кощин.

- Я немножко возражу. Если рассматривать проект кинокластера именно как кинокластер, то да, успехом эта идея не увенчалась, - отметил режиссер. - Но попытка создания вот этого акселератора дала возможности и толчок тому, что в регионе может быть профессиональное кино. В прошлом году в Ростовской области было запущено колоссальное количество проектов для различных телеканалов. Большая часть из которых — игровые сериалы, около семи проектов.

Некоторые из снятых в Ростовской области лент еще даже не вышли в эфир. Так, в октябре текущего года выйдут сериалы «Борщи», «Чужая стая-2» и «Тополиный пух». Запускались также съемки полного метра. Сейчас в регионе снимаются малосерийки и игровые фильмы, например лента «Позывной неизвестен».

По словам Михаила Кощина, фильмы и сериалы в Ростовской области снимают в основном московские компании. Но в этих съемках задействуют большое число местных актеров, которые не отказываются от массовок и третьих ролей. Из числа местных жителей также набираются съемочные группы второго звена - вторые режиссеры и операторы. Этих сотрудников обучают, они получают высокие зарплаты, многие остаются работать в сфере кино. Киносъемочный процесс положительно влияет на туристическую отрасль донского региона, поскольку участники съемок проживают в местных гостиницах и питаются в ресторанах. Использование донских локаций позволяет продвигать Ростовскую область на федеральном уровне.

Отметим, впервые идея создания в Ростовской области кинокластера прозвучала в 2014-2015 годах. Для этих целей тогда планировалось привлечь 3 миллиарда рублей. Съемочными площадками будущего кинокластера планировали сделать локации в Старочеркасской, Таганроге и Азове. Однако из всего запланированного удалось построить всего несколько куреней, которые позже были перевезены в этнокомплекс «Кумжа». На этом идея создания кинокластера «Дон» и закончилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Азовом будет создан кинокластер, на Дону начнутся съемки сразу трех фильмов

Как сообщил губернатор Василий Голубев, подписание договора произойдет на экономическом форуме в Сочи (подробнее)