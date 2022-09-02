В Ростовской области пройдет музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Фестиваль пройдет на родине маэстро. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове и Ростовской области с 13 по 16 сентября пройдут концерты Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Специальные концертные программы состоятся в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге. Для каждого из этих городов подготовлена специальная программа, которую представят государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» - художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет.

Фестиваль пройдет на родине маэстро. Юрий Башмет называет проведение фестиваля в родном городе душевной необходимостью.

- Ростов – это то место, куда хочется возвращаться, - отмечает музыкант. - Я чувствую, что принадлежу этому месту. Каждый сентябрь быть здесь для меня – внутреннее обязательство.

Отметим, что гала-концерт и торжественное открытие фестиваля состоится 13 сентября в Ростовской государственной филармонии.

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