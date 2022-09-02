В Ростовской области поймали мужчину, который из-за обиды сжег иномарку друга

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам
Фото: Светлана Макеева
В Ростовской области, в Волгодонске, местный житель пришел в полицию с заявлением о том, что его иномарку спалили, сообщили в донском главке.
Полицейские стали разбираться в обстоятельствах и выяснили, что поджог совершил 41-летний мужчина, у которого уже есть судимость за аналогичное преступление.
Оказалось, что злоумышленник поругался с другом и решил таким образом отомстить.
В результате автомобиль «Ниссан-Террано» сгорел полностью.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества», - сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
Если дело дойдет до суда, мужчина может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
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