В Ростовской области поймали мужчину, который из-за обиды сжег иномарку друга

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам Фото: Светлана Макеева

В Ростовской области, в Волгодонске, местный житель пришел в полицию с заявлением о том, что его иномарку спалили, сообщили в донском главке.

Полицейские стали разбираться в обстоятельствах и выяснили, что поджог совершил 41-летний мужчина, у которого уже есть судимость за аналогичное преступление.

Оказалось, что злоумышленник поругался с другом и решил таким образом отомстить.

В результате автомобиль «Ниссан-Террано» сгорел полностью.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества», - сказали в ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, мужчина может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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