В городе Шахты полицейские пресекли сбыт 8 граммов мефедрона

Полицейские обнаружили и изъяли еще 2 упаковки с мефедроном массой около 7 граммов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Шахты задержали 20-летнего местного жителя, когда он раскладывал пакеты по тайникам, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

Полицейские досмотрели подозреваемого и в карманах его одежды обнаружили полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. Физико-химическое исследование показало: изъятое вещество – производное мефедрона весом 8 граммов. Как оказалось, задержанный планировал сбыть наркотики, размещая их на территории города путем «тайников-закладок» и информируя заказчиков через интернет.

Во время обыска по месту предполагаемой «закладки» полицейские обнаружили и изъяли еще 2 упаковки с мефедроном массой около 7 граммов. В результате обыска в квартире задержанного полицейские изъяли полимерный пакет с неизвестным веществом белого цвета весом 312 граммов, а также ноутбук, весы и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки.

Полицейские установили, что подозреваемый приобретал наркотики через сеть интернет для распространения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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