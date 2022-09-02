Василий Голубев попросил об ускоренном финансировании двух проектов в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил федеральные власти об ускоренной поддержке проектов, которые выполняют за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом 2 сентября сообщает сайт донского правительства.

Глава региона предложил выделить средства на «Западную хорду» не в 2023, а уже в 2022 году, так как подрядчик готов освоить новые поступления. Такие же пожелания о переносе выплат с 2025 на 2024 год прозвучали относительно «Северного радиуса».

- Для нас эти два объекта имеют принципиальное значение. Выполнив их, мы замкнем транспортное кольцо вокруг Ростова, - пояснил Василий Голубев.

Дополнительно глава донского правительства отчитался по строительству канализационного коллектора №62.

- Плановое задание на этот год по второму этапу строительства выполнено на 68%. Полное освоение средств, запланированных на этот год, подрядчик готов обеспечить до 1 декабря, - доложил Василий Голубев.

Эту информацию внимательно выслушал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он поддержал все предложения и поручил оформить перераспределение средств в короткие сроки.

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