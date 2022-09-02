В Азове в 2023 году по нацпроекту «Образование» построят школу на 1340 мест

На стройплощадке ведутся работы по доставке, размещению и уплотнению грунта. Фото: сайт донского правительства.

На Московской улице, 304 в Азове к концу июня 2023 года по национальному проекту «Образование» построят школу, где смогут обучаться 1340 учеников. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Сейчас на стройплощадке ведутся работы по доставке, размещению и уплотнению грунта. На уплотнении и разработке стройплощадки задействовано 30 единиц техники: самосвалы, катки, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики. На реализацию строительства предусмотрено порядка 1,5 миллиарда рублей, из них более 741 миллионов – из средств федерального бюджета.

Напомним, школу на Московской начали строить в июле текущего года. Параллельно в Азове ведутся работы по возведению школы на 600 мест на Гагарина, 32. Строительство стартовало в начале 2022 года и должно завершиться до конца июня 2023 года.

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